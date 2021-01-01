Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun - Son Dakika

Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun

01.01.2021 07:41
Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun, System.String[]

Japonya'da kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunaminin vurduğu Fukuşima bölgesi halkının yüzde 30'u, geçen 10 yılda toplumsal dönüşüm ve altyapının yeniden inşası çalışmalarının yeterli olduğunu bildirdi.

Japonya'da kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunaminin vurduğu Fukuşima bölgesi halkının yüzde 30'u, geçen 10 yılda toplumsal dönüşüm ve altyapının yeniden inşası çalışmalarının yeterli olduğunu bildirdi.

Kyodo haber ajansının afetin meydana geldiği eyaletlerde yüz yüze görüşmeleri kapsayan kasım ayındaki araştırması, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden yapılanma faaliyetlerinin yeterliliğini sorguladı.

Her eyalette 100'er kişiyle doğrudan yapılan araştırmaya göre, Fukuşima'da halkın yüzde 30'u, İwate'de halkın yüzde 66'sı ve Miyagi'de halkın yüzde 80'i toplumsal dönüşüm ve altyapıya yönelik yeniden inşa çalışmalarının yeterli olduğunu belirtti.

Üç eyaletin bütünsel değerlendirmesinde ise, araştırmaya katılanların yüzde 59'u faaliyetlerde ilerleme katedildiğini, yüzde 41'i ise yeterli seviyede ilerleme olmadığını belirtti.

Afet sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan ancak göç ettikleri yerlerde "hayatlarını rayına koyduklarını" belirtenlerin oranı Miyagi'de yüzde 80, İbate'de yüzde 70 seviyesindeyken, afetin merkez üssü Fukuşima'da ise yüzde 49 oranında kaldı.

Kyodo ajansına konuşan Japonya Afet Müdahale ve Yeniden İyileşme Toplumu Başkanı Prof. Dr. Oyane Jun, felaketin etkisi altına aldığı insanlar için "yeniden dönüşüm ve yapılanma" faaliyetlerinin afet öncesi duruma gelmeyi amaçladığını söyledi.

Oyane, "Altyapının restore edilmesi sonrası ilk adım, insanların birçok yönden bireysel ihtiyaçlarına odaklanmak ve yeniden inşada onların yanında yer almak olacaktır." dedi.

Fukuşima, Japonya, Deprem, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun - Son Dakika


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