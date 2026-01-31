Depremzededen Hayvancılık Mücadelesi - Son Dakika
Yerel

Depremzededen Hayvancılık Mücadelesi

Depremzededen Hayvancılık Mücadelesi
31.01.2026 11:08
Kadir Aslan, deprem sonrası devlet desteğiyle hayvancılığa devam edip aile geçimini sağlıyor.

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremde ahırlarının yıkılması sonucu yaklaşık 300 küçükbaşı telef olan Kadir Aslan, devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'te 7 bin 545 adet küçükbaş ve 499 adet büyükbaş hayvan da telef oldu. Depremin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvanları telef olan besicilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteğinin yanı sıra branda ve çadır verildi.

Depremlerin en çok etkilediği İslahiye ilçesinin kırsal Kozdere Mahallesi'nde yaşayan Kadir Aslan'ın yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı ağıllarının yıkılması sonucu telef oldu. Hayvanları telef olduğu için çok zor günler geçiren Kadir Aslan, depremin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının depremzedeler için verdiği desteğe başvurdu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hibe edilen 300 küçükbaş hayvan ile yeniden besiciliğe başlayan Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendisine gönderilen 300 hayvan sayesinde hayvan sayısını yeni doğumlarla 3 yılda 800'e çıkardı.

Eşi Sultan Aslan ve çocukları ile birlikte kendi imkanları ile yaptığı çiftlikte devletin de verdiği hayvan desteğiyle hayata tutunan ve küçükbaş hayvancılığa devam eden Aslan, besicilikten elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Depremin ardından hayvanlarına sahip çıkmak için doğup büyüdüğü şehri terk etmeyen ve aldığı 300 hayvan desteğiyle hayvancılığa devam eden Aslan ailesi yaşadığı zorlukları dayanışmayla aştı.

Depremlere İslahiye ilçesinin kırsal Ağabey Mahallesi'nde yakalandıklarını söyleyen Aslan, depremden sonra maddi ve manevi olarak büyük hasar aldıklarını söyledi.

Devletin desteğiyle hayata yeniden bağlandıklarını belirten Aslan, "O gece sabaha karşı bir gürültü sesine uyandık ve baktık ki deprem oluyor. Hayvanlarımızın hepsi ağılın altında kaldı ve telef oldu. Canlı kalan hayvanlarımızda bağırıyordu. Depremden iki gün sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tespit için geldiler. Telef olan hayvanlarımızı enkazın altından çıkardılar. Devletimiz sağ olsun bize telef olan hayvanlarımızın yerine hayvan verdi. Allah devletimizden razı olsun. İyi ki devletimiz var. Geçimimiz hayvancılıktan geliyor. Devlet sağ olsun bize hayvanlarımızı geri verdi. Eğer devlet bize bu desteği vermeseydi, belki bugünlere gelemezdik" dedi.

Depremin etkilerine rağmen hayvancılığı sürdürdüğünü belirten Aslan, "Devletin verdiği destekle 3 yıl içinde hayvan sayımız daha da arttı. Devletin verdiği destekle hayvancılığa tekrar devam ettik. Ailece de hayvancılığı seviyoruz. Hayvancılık bize deden ve babadan gelen bir meslek olduğu için hayvancılığı terk edemeyiz. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Hayvanları çok seviyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kadir Aslan, Gaziantep, Ekonomi, Deprem, Yerel

Son Dakika Yerel Depremzededen Hayvancılık Mücadelesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Depremzededen Hayvancılık Mücadelesi - Son Dakika
