Son Dakika Haberleri: Derbent'te, Aladağ Yolu Kardan Temizlendi

Derbent'te, Aladağ Yolu Kardan Temizlendi

55 dakika önce

Konya'nın Derbent ilçesinde, Belediye ekipleri tarafından 2 bin 385 metre zirve yüksekliğine sahip Aladağ'a ulaşımı sağlayan dağ yolu kayakseverler için kardan temizlendi.

Derbent'te, Aladağ Yolu Kardan Temizlendi, System.String[]
Konya'nın Derbent ilçesinde, Belediye ekipleri tarafından 2 bin 385 metre zirve yüksekliğine sahip Aladağ'a ulaşımı sağlayan dağ yolu kayakseverler için kardan temizlendi.

Derbent Belediyesinin, Konya'yı bir kış sporları merkezi yapmak için uzun süredir çalışma yürüttüğü Derbent ilçesi sınırlarında kalan Aladağ yolunda, etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı açıklamada, Konya'da ve çevre ilçelerde kayak sporunu çok seven bir kitle olduğunu, bu kitleyi ara tatilin sonuna kadar Konya'nın kayak merkezi olacak Aladağ'a çekebilmek için çalışmalara hız verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Aladağ kayak merkezimizi yılbaşından itibaren sömestri tatili boyunca kayaksever vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için kayak yapılabilecek alanlara ulaşımı sağlayan dağ yolumuzu da kar yağışı sonrasında karlardan temizledik. Aladağ kar yağışı aldıkça, bu çalışmalarımızı sürdürerek yolumuzu sürekli olarak açık tutmak için gayret göstereceğiz. Kayak sporunu seven herkesi Aladağ'a bekliyoruz. 15 yıldır Derbent'in Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için gayret gösteriyoruz. İnşallah, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta, Konya milletvekillerimiz, Konya Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle bu özlemimize gelecek sezondan itibaren kavuşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Konya, Derbent, Aladağ, Güncel
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