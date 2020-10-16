Derbent'te "KOP desteği ile Derbent tarımı makineleşiyor" projesi - Son Dakika

Konya'nın Derbent ilçesinde, "KOP desteği ile Derbent tarımı makineleşiyor" projesi kapsamında ilçeye taş toplama, balya, katı gübre dağıtımı ve çilek malç serme makineleri kazandırıldığı bildirildi.

Derbent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, KOP Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde ilçeye kazandırdıkları taş toplama, balya, katı gübre dağıtma ve çilek malç serme makineleri ile ilçenin tarımsal faaliyetlerde güçlü bir makine parkuruna sahip olacağını vurguladı.

Alımı yapılan makinelerin DERPLAT Üretim Pazarlama Kooperatifi vasıtasıyla ilçe çiftçisinin kullanımına sunulacağını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Projenin İlçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde ilçemiz tarımında iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanmış olacaktır. Proje ile her gün gelişen ve yenilenen tarım teknolojilerine ilçemiz çiftçisinin de kolayca ulaşabilmesi ve fayda sağlaması hedeflenmektedir."