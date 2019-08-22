Son Dakika Haberleri: Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı
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Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı

41 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmalarına başlandı.

Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı, System.String[]

Yapılacak çalışmanın Develi'nin çehresine güzellik katacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yapılacak çalışmalar kapsamında deforme olmuş zemin yeniden betonla kaplandıktan sonra duvar ve korkuluklar da yapılacaktır. Develimize yakışır bir görünüme kazanacak olan dere yatağı ıslah çalışmalarının şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:55 Kaynak: Bültenler
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