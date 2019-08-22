Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı

Yapılacak çalışmanın Develi'nin çehresine güzellik katacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yapılacak çalışmalar kapsamında deforme olmuş zemin yeniden betonla kaplandıktan sonra duvar ve korkuluklar da yapılacaktır. Develimize yakışır bir görünüme kazanacak olan dere yatağı ıslah çalışmalarının şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.