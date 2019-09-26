Son Dakika Haberleri: Dere kenarında yaralı bulunan minik alptuğ, hastanede öldü
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Dere kenarında yaralı bulunan minik alptuğ, hastanede öldü

1 saat önce

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, dere kenarında ağır yaralı bulunan Alptuğ Özel (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dere kenarında yaralı bulunan minik alptuğ, hastanede öldü, System.String[]
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, dere kenarında ağır yaralı bulunan Alptuğ Özel (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. (26) ile babası E.I. (65) gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ Özel, kurtarılamadı.
'KAMYON ÇARPTI' İDDİASI
Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


Boğazpınar, Hasan Özel, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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