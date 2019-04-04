Son Dakika Haberleri: Dere Yatağı Kenarında Bir Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Dere Yatağı Kenarında Bir Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki dere yatağı kenarında bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Dere Yatağı Kenarında Bir Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki dere yatağı kenarında bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan dere yatağı kenarında bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

Esendere, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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