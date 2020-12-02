Derebucak'ta 100 bin lavanta fidesi daha toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Derebucak'ta 100 bin lavanta fidesi daha toprakla buluşturuldu

02.12.2020 14:59
Derebucak'ta 100 bin lavanta fidesi daha toprakla buluşturuldu, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, "Üretmek sizden, destek Derebucak Belediyesinden" projesi kapsamında 100 bin lavanta fidesinin daha toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, "Üretmek sizden, destek Derebucak Belediyesinden" projesi kapsamında 100 bin lavanta fidesinin daha toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçede son yıllarda tarımsal çalışmaların büyük bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlere destek olmak ve kıraç tarım alanlarını en ekonomik şekilde değerlendirmek amacıyla belediye olarak taşın altına elini koyduklarını belirten Kısa, seçim beyannamesinde de bunun sözünü verdiklerini anımsatarak, "Söz verdiğimiz üzere ilçemizde lavanta, kekik ve adaçayı yetiştiriciliği projelerini bölgemizde hayata geçirmekteyiz. Projelerimize bir yıl önce başladık ve peyderpey yüzde 80 oranında lavanta fidesi desteği sağlamak suretiyle ekilişlerimizi gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Bu kapsamda ikinci parti 100 bin lavanta fidesini de toprakla buluşturduklarını aktaran Kısa, şunları kaydetti:

"Bu rakam Konya'mız için ekilişin gerçekleştirildiği en büyük sayı ve araziyi kapsamaktadır. Ayrıca, Derebucak Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile bir yıl öncesinden çalışmalarına başladığımız yeni projelerimiz de var. Bu çerçevede, 200 bin kekik ve adaçayı fidesi olmak üzere projelendirilmiş ekiliş gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Kekik ve adaçayı ekilişlerimizden sonra bölgemizde ve Konya'mızda en büyük tıbbi aromatik üretici olacağız ve pazar bağlantılarımızı da bugünden yapmaya başladık."

Derebucak, Tarım, Kekik, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Derebucak'ta 100 bin lavanta fidesi daha toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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