Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak - Son Dakika
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Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak

06.04.2022 12:06
Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak

Derebucak'ta düdenlere akarak yararlanılamayan su kaynaklarının Konya Kapalı Havzası'na aktarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Derebucak'ta düdenlere akarak yararlanılamayan su kaynaklarının Konya Kapalı Havzası'na aktarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Balta, ilgili şube müdürleri ve teknik personel ile Derebucak'ta incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Ekinci ve beraberindekiler, ardından havzasında topladığı sularla hem Beyşehir Gölü'nü hem de Gembos Ovası'nı besleyen Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Gembos derivasyon kanalı ile bölgedeki su kaynaklarını da yerinde inceledi.

Derebucak'taki incelemelerin ardından Havza Yönetim ve Tahsisler ile Planlama Şube Müdürlüklerine düdenlere akan kaynakların Konya Kapalı Havzası'na aktarılması için gerekli etüt çalışmalarının yapılması talimatının verildiği açıklandı.

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Derebucak, Ekinci, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak - Son Dakika
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