Derebucak'taki Gembos Derivasyon Tüneli'nden Beyşehir Gölü'ne su takviyesi arttı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, iki gündür etkili olan yağmur ve eriyen kar sularının doldurduğu Derebucak Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü'ne su desteği artış gösterdi.

Barajı dolduran sular, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü beslemek amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan derivasyon tüneli ve kanalı vasıtasıyla yaz döneminde su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölü için de umut oldu.

Gembos Derivasyonu Kanalı'ndaki su debisi yükselirken tünelden geçiş yapan su, Beyşehir'e bağlı yerleşim merkezlerinden geçerek, Yeşildağ kıyılarında Beyşehir Gölü ile buluşuyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçede kış döneminde etkili olan ve dağlık kesimlerde 1,5 metreye ulaşan karın yağan yağmurla birlikte eriyerek, Derebucak'taki Yılmaz Muslu Barajı'nı doldurduğunu, oradan da Gembos Derivasyon Kanalı ve Tüneli vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne su takviyesi yaptığını belirtti.

Kış döneminde barajdan akan suyun Beyşehir'e gönderildiğini vurgulayan Kısa, "Baraj mevkisinden gelen suyun hepsi de Beyşehir Gölü'müze gidiyor. Kanalımız neredeyse tamamı dolu bir şekilde su gönderiyor. Beyşehir Gölü'ne ilçemizdeki yağışların ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."dedi.

Beyşehir'de yağış memnuniyeti

Öte yandan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Derebucak ve Beyşehir ilçelerinde iki gündür etkili olan yağışlardan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

Yağışların özellikle tarımsal faaliyet içerisinde olan çiftçileri mutlu ettiği kaydeden Bayındır, yağışların yazdan bu yana kuraklıkla mücadele eden ve su seviyesi ciddi ölçüde düşen Beyşehir Gölü için can suyu olacağına inandığını ifade etti.

Ekili alanlar su altında kaldı

Yoğun yağışlar, dağlardan eriyen kar suları ve Derebucak bölgesinden Gembos derivasyonu vasıtasıyla gelen suların kanallarda taşkınlık oluşturması, Beyşehir'e bağlı Akçabelen, Adaköy ve Yeşildağ mahallelerinde ekili alanlar ile bahçeleri sular altında bıraktı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye giderek, tarım alanlarında zarar olup olmadığını belirlemek için tesbit çalışması başlattı.