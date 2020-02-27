Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasına Sivas'tan katılarak il bazında derece elde eden öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasına Sivas'tan katılarak il bazında derece elde eden öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.


Ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Yarışma hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Selim Baş, eğitim çağındaki öğrencilerin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya aralarında Sivas'ın da bulunduğu 78 ilden katılım sağlandığını söyledi. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede 68 ilden gelen eserlerin dereceye girdiğini ve derece elde eden eserlerin belirlendiğini kaydeden Baş, Sivas'ta Koyulhisar Münire- Mustafa Aydoğdu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 8/B sınıfı öğrencisi Nisanur Tütüncü'nün birinci, Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt İlkokulu 8/B sınıfı öğrencisi Alihan Atalay'ın ikinci, Merkez Behrampaşa Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esmanur Gülle'nin ise üçüncü olduğunu ifade etti.


Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sivas'ta öğrencilerin akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin içerisinde yer almaları için de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Spor Sivas ve Sanat Sivas projeleri ile öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerinin keşfedildiğini dile getiren Savaşçı, "Öğrencilerimizin bu yarışmaya katılarak elde etmiş oldukları başarı bizleri mutlu etti. İnşallah, bu tür önemli çalışmalar; geleceğin ressamları, sanatçıları ve şampiyon sporcularının yetişmesine katkı sağlayacaktır. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimizin başarısında pay sahibi olan öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Savaşçı ve Baş daha sonra öğrencilere ödül ve hediyelerini takdim etti. - SİVAS

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serebral palsi hastası Ali, tek parmağıyla kitap yazdı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:32:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]