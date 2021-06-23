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Dereçiftlik yeni sondaj kuyusu ile yeterli suya kavuşacak - Son Dakika

Dereçiftlik yeni sondaj kuyusu ile yeterli suya kavuşacak

23.06.2021 15:32
Dereçiftlik yeni sondaj kuyusu ile yeterli suya kavuşacak, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Dereçiftlik mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu yeni bir sondaj kuyusu açarak çözüme kavuşturdu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Dereçiftlik mahallesinde içme suyunun yetersiz olmasından dolayı yeni bir sondaj kuyusu açtı. Yeni sondajın kullanıma alınması ile birlikte mahalledeki içme suyu sıkıntısı son bulacak. Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve Gördes Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Yılmaz, Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Muhtar Urhan'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan, mahallelerine yetecek suya ulaşıldığı için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yıllardır mahallemizde içme suyu sıkıntısı çekiyorduk. Sağ olsun MASKİ ekipleri, bizim bu sıkıntımızı yeni bir sondaj açarak çözüme kavuşturdu. Mahalle sakinlerimiz artık yeterli içme suyuna kavuşacak. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dereçiftlik yeni sondaj kuyusu ile yeterli suya kavuşacak - Son Dakika


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