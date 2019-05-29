Son Dakika Haberleri: Dereye uçan kamyondan kendi imkanlarıyla kurtuldu
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Dereye uçan kamyondan kendi imkanlarıyla kurtuldu

8 dakika önce

Trabzon'un Çaykara ilçesinde tomruk yüklü kamyon dereye düştü.

Dereye uçan kamyondan kendi imkanlarıyla kurtuldu, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesinde tomruk yüklü kamyon dereye düştü. Kazada araç sürücüsü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkmayı başarırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Köseli Mahallesi'nde meydana gelen kazada Engin K. yönetimindeki 61 DD 542 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Solaklı Deresi'ne düştü. Kazada sürücü Engin K., kendi imkanlarıyla kamyondan çıkmayı başarırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
Köseli, Çaykara, Trabzon, Güncel
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