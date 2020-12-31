Deri dediğin kullanmasını bilene ömürlüktür - Son Dakika

İnsan hayatının başlangıcından beri giysi olarak tercih edilen ve hala değer ve önemini koruyan derinin kullanımı, bakımı ve temizliği aynı bir önem, bilgi istiyor. Uzun yıllardır giyim sektöründe hizmet veren Şükrü Katlav, deri montların farklı hava şartlarında nasıl korunması gerektiğini anlattı.

Kış aylarının gelmesiyle deri montlar yeniden gün yüzüne çıktı. Yeni mont almak yerine eski deri montlarını tamir ettiren vatandaşların tercih edebileceği deri tamircilerinden biri olan ve 40 yılı aşkındır giyim sektöründe faaliyet gösteren Şükrü Katlav, hakiki deri mont kullanımı hakkında bilgiler verdi. Katlav, "Hakiki deri olduktan sonra her mont yenilenebilir ama yeter ki iyi bakın. Bende 20 senelik, 30 senelik hakiki deri var. Deri dediğin ömürlüktür kullanmasını bilene. İnsanlar deri kullanmasını bilmiyor. Bugün 500 dolara, 1000 dolara ceket vardır. Bunu götürüyor, koktu diyor, bakmazsan, dikkat etmezsen tabii ki bozulur. Gidiyorlar çamaşır makinesine atıyorlar, kuru temizlemeye veriyorlar, yakıyor kimyasallar. Derinin 101 değil, bin bir çeşidi vardır. Boyanabilen var, boyanmayanı var, değişik işlem yapılan var, bunu anlatmak sonsuzdur." dedi.

"Düşmanı nem, su, rutubet"

Çoğu insanın deri ürünleri muhafaza etmeyi bilmediğini söyleyen Katlav, hakiki derinin önemini vurguladı. "Büyük firmalar bazı ürünleri Çin'den deri getirtiyor, çünkü Türkiye'de ya pahalı ya da yok. 300 liraya 500 liraya, zaten deniz yoluyla geliyor düşmanı nem, su rutubet. Bilumum yapıştırıcı ile yapıyorlar. Al koy dolaba 6 ayla 6 sene ömrü var, kullanmana gerek yok, yakası dökülüyor, omuza dökülüyor. Onlar geliyor tamir için, yazık günah değil mi benim emeğime? Ben buraya 50 liralık deri kullanacağım hakiki deri kullanıyorum. Gelip diyor ki aynısını kullan. Benim onunla işim olmaz. Hakkımı alamıyorum, emek bizden olsun, çoğu insan hakiki derinin değerini bilmiyor" dedi. - ESKİŞEHİR