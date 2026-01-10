Dervişoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa finalinin galibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Fenerbahçe camiasını kutluyorum." ifadesini kullandı.
