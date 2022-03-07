Destan 14. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçeklerden kork! - Son Dakika
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Destan 14. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçeklerden kork!

07.03.2022 09:43

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone#Destan 14. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

# Destan 14. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Oyuncular:

#EbruŞahin (Akkız), #EdipTepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Elif Doğan (Tutkun), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Şahin Ergüney (Kün Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası: https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 14. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçeklerden kork! - Son Dakika


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