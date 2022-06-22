Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Mayıs'ta Yüzde 10,5 Arttı - Son Dakika
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Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Mayıs'ta Yüzde 10,5 Arttı

22.06.2022 22:24
Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Mayıs'ta Yüzde 10,5 Arttı

BERLİN, 22 Haziran (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Salı günü, Almanya'nın Mayıs ayında Çin'e 9,3 milyar euro (9,8 milyar ABD doları) değerinde mal ihraç ettiğini ve ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 oranında arttığını bildirdi.

BERLİN, 22 Haziran (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Salı günü, Almanya'nın Mayıs ayında Çin'e 9,3 milyar euro (9,8 milyar ABD doları) değerinde mal ihraç ettiğini ve ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 oranında arttığını bildirdi. Destatis'e göre Çin, Almanya'nın ABD'den sonra ikinci en önemli ihracat ortağı olmaya devam etti. Almanya'nın ABD'ye ihracatı neredeyse yüzde 50 oranında toparlanarak 13,6 milyar euroya ulaştı.

Verilere göre, önceki yıllarda olduğu gibi motorlu taşıtlar ve parçaları, Almanya'nın en önemli ihracat malları oldu ve 210,2 milyar euroluk değerle toplam ihracatın yüzde 15,3'ünü oluşturdu. Çin, Almanya'nın otomobil endüstrisi için en önemli tek pazarı haline geldi. Ülkenin en büyük otomobil üreticisi Volkswagen tarafından ilk çeyrekte dünya çapında teslim edilen 1,8 milyon binek aracın 753.500'den fazlası Çin'deki müşterilere gitti. Aynı zamanda, Almanya'nın en büyük limanı Hamburg'da Çin ile konteyner yükleme işlemleri geçen yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 0,7 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı. Liman, "Çin, Hamburg'un en önemli ticaret ortağı olarak konumunu büyük farkla güçlendirdi" dedi.

Bu, küresel tedarik zincirlerindeki aksamaların Kuzey Denizi'ne ulaştığı sırada yaşandı. Devam eden konteyner gemisi sıkışıklıkları Almanya, Hollanda ve Belçika'daki limanlarda yoğun gecikmelere neden olmaya devam etti. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün (IfW) ticaret uzmanı Vincent Stamer, bu ayın başlarında uluslararası ticaretin "konteyner taşımacılığındaki tıkanıklık ve gecikmelerden yeniden daha fazla zarar gördüğünü" söyledi. IfW Kiel'e göre, Rusya- Ukrayna çatışmasının bir sonucu olarak yükselen fiyatlar ve artan arz darboğazları Alman ekonomisinin toparlanmasına yük oluyor. Enstitü yakın zamanda 2022 ekonomik görünümünü yüzde 2,1'e indirdi. Enstitü, "Tedarik darboğazları ortadan kalkar kalkmaz", ülke endüstrisinin yüksek sipariş birikimini giderebileceğini belirtti. Bu durumda ihracat 2022'de yeniden yüzde 3,4, 2023'te ise yüzde 6,5 artabilir.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Mayıs'ta Yüzde 10,5 Arttı - Son Dakika
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