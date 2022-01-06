Destekleme projesinden faydalanan kadın çiftçinin bir yılda 20 keçisi oldu - Son Dakika

Muğla'da, "Kıl Keçisi Destekleme" projesine başvurarak 3 keçi alan Cansu Biçer, bir yılda keçi sayısını 20'ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019'da üretime ve kadın üreticilere destek olmak amacıyla "Kıl Keçisi Destekleme" projesini başlattı.

Pilot bölge olarak Menteşe ilçesinde 40 üreticiyle başlatılan proje, 3 yılın sonunda 9 ilçede 266 kadın üreticiye ulaşıldı. Her üreticiye 1 erkek, 2 dişi olmak üzere bugüne kadar toplamda 798 kıl keçisi dağıtımı yapıldı.

İlk olarak Menteşe'de başlatılan proje, 2020'de Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, 2021'de ise Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça'da gerçekleştirildi.

2020'de Ortaca'da destekleme projesinden faydalanan 33 yaşındaki Cansu Küçük, 3 keçiyle başladığı çiftçilikte, keçi sayısını 20'ye çıkararak kendine bir iş alanı yarattı.

Küçük, salgın sürecinde bahçelerinde çeşitli üretimler yapmaya çalıştıklarını, o sıralarda Büyükşehir Belediyesinin başlattığı keçi projesini duyarak hemen katılmak istediğini söyledi.

Proje kapsamında 3 keçi ile yola çıktığını anlatan Küçük, bir yılda keçi sayısını 20'ye çıkararak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Küçük, ilk başlarda kendisinin de "Acaba bunu yapabilir miyim?" diye çekindiğini belirterek, "Fakat bu süreçte Büyükşehir Belediyemizin veterinerleri bize çok yardımcı oldu. Bugün de yaptığımız kontrolde keçilerimin gebe olduğunu öğrendim. İnşallah baharda yeni yavrular alacağız. Artık bu benim için bir iş haline geldi." diye konuştu.

İmkanı olanların üretime yönelmesini tavsiye eden Küçük, şunları kaydetti:

"Şu anda dışarıda yapabileceğim herhangi bir iş, bu yaptığım işin yerine beni tatmin etmez. Doğanın ve üretimin içine girince bunların kıymetini bir kez daha anladım ve kendimi buldum. Doğayla iç içe olmak, üretmek ve ürettiğinizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Sadece bu alanda değil, imkanı olan herkesi üretime yönelmesini tavsiye ederim."