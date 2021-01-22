Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Karadeniz Ortaokuluna gelen öğrenciler salgın tedbirleri kapsamında ellerini dezenfekte edip, ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.

Öğrencilerin sınıflarda oturma planları fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenirken, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da fiziki mesafeye göre ayarlandı.

Kurslar haftada 3 gün olacak şekilde düzenlendi.

Kursa gelen öğrencilerden Uğur Karakaş, AA muhabirine, uzun süredir uzaktan eğitimle internet üzerinden derslerine devam ettiklerini ve okulu çok özledikleri söyledi.