Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız - Son Dakika
Üye Girişi

Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız

26.03.2022 23:03

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, helikopter kazası ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Bizim ve bütün milletimizin 'bu hadise bir kaza değildir' anlayışının cevapları verilsin.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, helikopter kazası ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Bizim ve bütün milletimizin 'bu hadise bir kaza değildir' anlayışının cevapları verilsin. Suçlular hukukun karşısına çıkarılsın ve hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalsın. Biz bunun peşindeyiz. Devlet, hükümet ve ilgili kurumlarla bu davayı çözeceğiz. Olayı ortaya çıkaracağız" dedi.

2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, dönemin BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ve Gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 13'üncü yıl dönümünde Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

Törene katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirmek için mücadele verdiklerini belirterek "Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası birlik davasıdır. Muhsin başkan ne diyordu, 'Bir hayalim var, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum?. Elbette ki bu hayal bir Turan hayalidir. Lakin bütün sınırların kaldırılıp tek bayrak altında bir Türk dünyası değil. Aynen Avrupa Birliği gibi elbette ki Türk Birliği kurulur. Her devletin ayrı bayrağı, marşı olur ama bir de ortak paydaşları, ortak marşları bir de her şeyiyle beraber oldukları bir Türk Birliği kurulduğunda hem Türk, hem İslam dünyası hem de yeryüzündeki bütün mazlumlar için kurtarıcı olur. Barışın, kardeşliğin teminatı olur. Eğer bugün böyle bir Türk dünyası olsaydı Rusya bu kadar pervasız olamazdı. Bu kadar haydutça davranamazdı. Hayalimiz Muhsin Başkanın da hayali olan Adriyatik'ten Çin Seddi'ne birliğin kurulmasıdır. Bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

'OLAYI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Helikopter kazasıyla ilgili yürütülen davalara da değinen Destici, "Kazayla ilgili ana dosyanın soruşturması devam ediyor. 2016'da bu dosyanın takipsizlik kararını kaldırttık. Orada da itiraz ettiğimiz bir husus var. Buranın iyi anlaşılması lazım; kendi hava yönetmeliğimize göre havada bir kaza olursa ve ölüm gerçekleşmişse bu hadiseler önemli olaylar olarak adlandırılır. Bunun için en az 9 kişilik bir komisyon kurulması gerekiyor. Ama bizim hadisemizde 3 kişilik bir komisyon vardı. Bizim gibi tüm hava olaylarına 3 kişilik komisyon vermişler ama kimse bizim gibi peşine düşmemiş. Meclis araştırma komisyonunun bütün toplantılarına katıldım. Sorguladık ve şunu gördük ki bunların 3'ünün de bu işleri araştırmak için uluslararası belgeleri yok. Belgeleri var ama uluslararası geçerliliği yok. Onun için bu hazırlanan belgeleri kabul etmiyoruz. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl 9 kişilik bir komisyon kurdurduk. Bu komisyon çalışmasını bitirdi. Bu raporun sonunda olay öncesi, düşüş anı, olay sonrası tüm çıplaklığıyla ortaya konsun. Burada bizim ve bütün milletimizin 'bu hadise bir kaza değildir' anlayışının cevapları verilsin. Suçlular hukukun karşısına çıkarılsın ve hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalsın. Biz bunun peşindeyiz. 13 yıldır zerre kadar geri adım atmadık bundan sonra da atmayız. Elbette ki bu hadisenin arkasında bir akıl var. Bu ortaya çıkıyor ve bunu onun için ortaya çıkarmak kolay değil. Dolaysıyla adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele ediyoruz. Böyle büyük çaplı bir hadiseyi devletle birlikte çözebiliriz. Devlet, hükümet ve ilgili kurumlarla bu davayı çözeceğiz. Olayı ortaya çıkaracağız? diye konuştu.

Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız
Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız
Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız
Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız
Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız
Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız
Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız

YORUMLAR
500
Bayraktar, 'Tedarik zincirindeki bozulmalar aslında dünyanın belli üretim merkezlerine ihtiyacını ortaya çıkardı' Bayraktar, 'Tedarik zincirindeki bozulmalar aslında dünyanın belli üretim merkezlerine ihtiyacını ortaya çıkardı' Görevden alınan İl Sağlık Müdürü'nün uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayınlattığı ortaya çıktı Görevden alınan İl Sağlık Müdürü'nün uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayınlattığı ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 23:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: Destici: Bu davayı çözecek, olayı ortaya çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement