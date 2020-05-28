Destici'den İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Destici'den İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul inançla, samimiyetle, ihlasla alındı.

Destici'den İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul inançla, samimiyetle, ihlasla alındı. 2. Mehmed'in askeri dehası ve başarısı, kuşatma esnasındaki cesaret ve kararlılığı asla unutulmamalı, fetih, bu yönleriyle, yüzyıllardır olduğu gibi, bundan sonra da Türk Milleti'ne ve İslam alemine yol göstermeye devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Destici, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Mayıs 1453 tarihinin insanlık, İslam ve Türk tarihi açısından önemli ve belirleyici bir dönüm noktası olarak kayıtlarda yer aldığını vurguladı.

Pek çok tarihçinin, İstanbul'un fethini, tarihte Orta Çağı sona erdirip Yeni Çağı başlatan en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirdiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethiyle, Türklerin Avrupa ve Asya'nın en önemli geçiş noktası olan Anadolu'daki varlıkları sonsuza kadar mühürlenmiş, insanlık tarihinin ve medeniyetin dünya üzerindeki en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, yine sonsuza dek Türk'ün olmuştur.

İstanbul inançla, samimiyetle, ihlasla alındı. Ancak, 2. Mehmed'in askeri dehası ve başarısı, hazırlık aşamasında ortaya koyduğu strateji, akıl, dönemin şartlarının çok üzerindeki teknik üstünlük, kuşatma esnasındaki cesaret ve kararlılığı asla unutulmamalı, fetih, bu yönleriyle, yüzyıllardır olduğu gibi, bundan sonra da Türk Milleti'ne ve İslam alemine yol göstermeye devam etmelidir."

Ayasofya konusuna da değinen Destici, 482 yıl cami olarak hizmet gören Ayasofya'nın 1935'te müzeye çevrildiğini anımsattı. Destici, "O günden bugüne cami olmayı bekliyor. Ayasofya, kilise değil, müze de değil, bilakis camidir. Cami olmasına rağmen kamuoyu tarafından tam olarak bilinmeyen nedenle ibadete kapatılmıştır." ifadesini kullandı.

Parti olarak buranın ibadete açılmasıyla ilgili müracaatları olduğunu belirten Destici, "Ayasofya'nın hala ibadete açılmamasını millet olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Herkes bilsin, Ayasofyasız İstanbul, İstanbulsuz Türkiye olmaz. Ayasofya'nın camiye dönmesi, inşallah BBP'liler ve Alperenlere nasip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ayasofya, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:25 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Destici'den İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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