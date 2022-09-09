DESTİCİ, HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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DESTİCİ, HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

09.09.2022 10:45
DESTİCİ, HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti.

Hacıbektaş ilçesine ziyaret gerçekleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Daha sonra Hacıbektaş Veli Türbesini ziyaret eden Destici, dua ederek, aslanlı çeşmeden su içti. Destici sonrasında annesi Arife Ulusoy'u kaybeden Hacı Bektaş Veli Dergah Vakfı Genel Başkanı Timur Can Ulusoy'u ziyaret etti. Destici ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Hünkarın yaşadığı beldede bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum Hünkar Hacıbektaş ve horasan erenlerini ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Hoca Ahmed Yesevi'nin ocağından buralara gelerek, bu toprakların Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında hep onların ayak izleri var. Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve Hazreti Mevlana bizim Anadolu topraklarının çok önemli manevi mihmandarları. Dolayısıyla biz millet olarak onlara müteşekkiriz. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DESTİCİ, HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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