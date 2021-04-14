Destici: "Rusya ile değil çıkar ortaklığına dayalı müttefikliği, denge politikası bile yürütemeyiz" - Son Dakika

Albayrak'a da tepki! Takımın gönlünü almaya gitti ama beklemediği bir şey oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği iddiasına" ilişkin, "Hazineyi yönetenler, kullananlar, bu konuda millete kuruşu kuruşuna hesabını vermelidir." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Vatandaşları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında açıklanan yeni kurallara daha ciddi şekilde uymaya çağıran Destici, virüse yakalanmaları nedeniyle uzun tedavi ve karantina dönemleri geçirmek zorunda kalan on binlerce vatandaşın, maddi ve manevi sıkıntılara maruz kaldığını söyledi.

Destici, bu süreçte tüm imkanları zorlayarak vatandaşlara destek olunması gerektiğini belirterek, "Bize ulaşan vatandaşlarımız, kısa çalışma ödeneklerinin en az 3 ay daha uzatılmasını, faturaların ödenmemesi nedeniyle doğal gaz ve su kesintilerinin olmamasını, elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik kesintileri yapmamasını, gerekirse yasal düzenleme ile bunun önüne geçilmesini talep ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin, henüz aşı üretmediği halde vatandaşına en çok aşı uygulayan ülkelerin başında geldiğini anımsatan Destici, beklentilerinin, yerli aşının yapılması ve Türkiye'nin aşı konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması olduğunu vurguladı. Destici, "Tüm ülkeler, aşıya ulaşamayan, ekonomik olarak daha az imkana sahip ülkelerin aşıya ulaşması için iş birliği yapmalı ve dayanışma içinde olmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Libya ve Bosna Hersek'e aşı gönderme kararının, dünyaya örnek olmasını dileyen Destici, "Güçlü tarihi bağlarımızın olduğu, bu bağların ilelebet devam etmesini arzu etiğimiz Libya ve Bosna'ya, en azından sağlık çalışanları ve yüksek risk gruplarının aşılanması kadar edilen yardımın, bazı siyasi partilerimizin yöneticileri tarafından haksızca eleştirilmesini ise üzüntüyle karşıladım. Türkiye; Libya, Bosna ve Azerbaycan ile paylaşmayacak da kiminle paylaşacak?" değerlendirmesinde bulundu.

"Hafifçe tökezlesek"

Ukrayna ile Rusya arasındaki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini aktaran Destici, Karadeniz'in bir barış denizi olması, anlaşmazlıkların hukuk ve barış yoluyla çözülmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması ve Kırım'daki soydaşların güvenliği için Türkiye'nin inisiyatif almasıyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdi.

Destici, "Rusya'nın ülkemize uygulamaya başlattığı seyahat yasağının, pandemi bahane edilmesine rağmen Ukrayna ile ticaretimizden ve stratejik ortaklığımızdan kaynaklandığının farkındayız. Biz, her zaman haklının, mağdurun ve mazlumun yanında olmak zorundayız. Rusya ile değil çıkar ortaklığına dayalı müttefikliği, denge politikası bile yürütemeyiz. Tıpkı doğumuzdaki bir diğer komşumuz gibi. Hafifçe tökezlesek, ellerini ovuşturup aleni hasımlık yapıyorlar." görüşünü paylaştı.