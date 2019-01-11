Deü'de Akademisyenler İçin Kutlama Töreni

Akademisyenleri ilgilendiren birçok konuda önemli çalışmalar yapılacağını müjdeleyen Hotar, "Üniversitemizin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girecek çalışmalara öncülük edeceğiz" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından 2009 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen 'Atananlar-Yükselenler Ödül Töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dr. öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanan toplam 161 akademik personelin rozetlerinin verildiği törende, DEÜ'nün, Türkiye'nin yükseköğretim markalarından biri olarak 37 yıldır başarı ve gururla hizmet ettiği ifade edildi. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemizin bugünlere gelmesindeki en büyük pay mensuplarımızın özverili çalışmalarına dayanmaktadır. Bu nedenle kurumumuza emeği geçen; aramızda olsun ya da olmasın Dokuz Eylül'e gönül veren tüm mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin üniversitemizin dokunduğu; yol gösterdiği; umut olduğu; doğrudan ya da dolaylı şekilde bağ kurduğu birisini mutlaka görürsünüz. Dolayısıyla haklarınızın ve emeklerinizin karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz" dedi.

2019, YATIRIM YILI OLACAK

Göreve geldikleri günden bu yana birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Yeri geldi Meslek Hastanemizi Kurmak için ilk adımı attık yeri geldi yeni bölümlerin açılmasını sağladık. Hastanemizdeki birçok soruna müdahale ederek öncelik verdiğimiz alanlarda çalışmalarımızı hızla tamamladık. Palyatif Bakım Merkezinden sanal müzeye kadar birçok projenin temellerini sadece 5 ayda attık. Şimdi yeni bir şey söyleme zamanı geldi. Bizler, 2019'u yatırım yılı olarak görüyoruz. Mensuplarımızı ve özellikle akademisyenlerimizi doğrudan ilgilendiren birçok konuda muazzam işlere elbirliğiyle imza atacağız. Üniversitemizi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girecek çalışmalara öncülük edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi ve tereddüttü olmasın" diye konuştu.

HEDEF, GELECEK KUŞAKLAR

Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Rektör Hotar, "Uluslararası alanda ülkeleri konumlandıran; sosyal hayatın dinamiklerini şekillendiren; ekonomiye ilişkin parametreleri oluşturan ve kültür hayatına nüfuz eden neredeyse bütün olguların temelinde bilim yer almaktadır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini önüne koyan; bilim ile gelecek kuşakları yetiştirme vizyonu ile hareket eden bir ülkede, üniversite ve bilim insanları olarak daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

DEÜ DÜNYAYA AÇILACAK

"Üniversitemizi dünyaya açacağımız bu yeni dönemde, üniversite yönetimi olarak güçlü ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" diyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz, huzurlu bir çalışma ortamında mensuplarımızın haklarını korumak olacaktır. Akademik atama ve yükselmelerde objektif ve ölçülebilir performansa dayalı, liyakati esas alan bir yaklaşımı belirledik. Bilgiye kıdeme tecrübeye itibar edecek ancak haksız uygulamalara ya da etik dışı davranışlara müsaade etmeyeceğiz. Mensuplarımızın araştırmalarında çok önemli yeri olan TÜBİTAK gibi kurumlarının dışında; akademisyenlerimizin farklı kamu kaynaklardan istifade etmesini sağlayacağız. Uluslararası işbirliklerini artıracak; yurtdışındaki üniversite, enstitü ve araştırma merkezleri ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Fiziki altyapımızı güçlendirerek daha rahat ortamda araştırmaların yapılmasını sağlayacağız."

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

DEÜ'nün ülke ve kent adına fikirler üreteceğini anlatan Rektör Nükhet Hotar, "Üniversite sanayi işbirliklerini geliştirerek; yol haritamızı güncelleyeceğiz. Bilim insanı ve araştırmacılarımızı sadece Ar-Ge sürecinde danışmanlık hizmeti veren ya da süreçten sorumlu olan kişi olarak değil; aynı zamanda patent alan, faydalı ürün geliştiren bir konuma getireceğiz. Modern dünyanın bilimle gelen parametrelerini doğru değerlendirecek; satır aralarını dikkatle okuyacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından atanan ve yükselen akademik personele rozetleri takdim edildi. Etkinliğin sonunda aile fotoğrafı çekildi.