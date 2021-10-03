DEÜ, öğrencilerin barınma ihtiyacı için seferberlik başlattı - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

DEÜ'den yapılan açıklamada, üniversite bünyesindeki yurtların hazırlıklarının tamamlandığını, yeni yurt yapımına da hız verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerin barınma ihtiyaçları konusunda taleplerinin arttığına işaret ederek, "Bünyemizde bulunan yurtlarımızı yeni akademik yıla hazır hale getirdik. Yurt olmayan yerlerde misafirhane hizmeti başlattık." dedi.

Prof. Dr. Hotar, üniversiteye bağlı yurtları hazırlarken yerel yönetimlerin yanlarında yer aldığını belirterek, "Bergama Öğrenci Yurdu'ndaki tadilatların tamamlamasında destek olan Bergama Belediyesine, Kiraz'daki Veteriner Fakültemizdeki öğrencilerimiz için yer tahsis eden Kiraz Belediyesine ve kıymetli evlatlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yoğun talepte bulunduğu bu dönemde onların da beklentilerini göz önünde bulundurarak yurtlarımızı hazır hale getirdik." dedi.

Yeni yurtlar yapmak için de yoğun çaba harcadığını ifade eden Prof. Dr. Hotar, şunları kaydetti:

"Bir yandan var olan yurtlarımızı yenilerken diğer yandan da güzel İzmir'imize ve üniversitemize yeni yurtlar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için üniversitemiz arazisi içinde yapacağımız 300 yataklı yurt inşaatına kısa bir süre sonra başlamayı planlıyoruz. Değerli bağışçılarımızın destekleriyle Selçuk'taki Efes Meslek Yüksekokulu'nun hemen yanındaki alanda yurt yapmak için gün sayıyoruz. Kiraz ilçemize de yurt kazandırmak için gerekli adımlar atılıyor. Geleceğe yön veren üniversitemizde öğrenim gören tüm evlatlarımıza yeni akademik yılda başarılar diliyor, milletimiz adına onlardan beklentimizin büyük olduğunu bilmelerini istiyoruz."

Açıklamada, Buca Tınaztepe Kampüsü'nde yer alan kız-erkek öğrenci yurdunda tadilat yapıldığı, Buca Eğitim Fakültesinde yer alan kız yurdundaki iki binada ise güçlendirme çalışmalarının sürdüğü, Buca Tınaztepe'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak yurt için de sürecin devam ettiği de belirtildi.