Son Dakika Haberleri: Deü Rektörü Hotar'a Ziyaret

Deü Rektörü Hotar'a Ziyaret

58 dakika önce

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan ile voleybolda 3. kez dünya şampiyonu olan Vakıfbank'ın oyuncusu kızı Cansu Özbay, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

Deü Rektörü Hotar'a Ziyaret, System.String[]
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan ile voleybolda 3. kez dünya şampiyonu olan Vakıfbank'ın oyuncusu kızı Cansu Özbay, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Hotar kendisine milli formasını hediye eden Özbay'ı kutlayarak onunla gurur duyduklarını dile getirdi.

Hotar, "İzmirimizden böyle değerli bir sporcunun çıkması bize ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Cansu ile gurur duyuyoruz, elde ettiği başarılarının yeni sporcuların yetişmesine esin kaynağı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay da başarısında ailesi ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının büyük payı olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:20 Kaynak: AA

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