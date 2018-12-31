Deü Rektörü Hotar'a Ziyaret
58 dakika önce
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan ile voleybolda 3. kez dünya şampiyonu olan Vakıfbank'ın oyuncusu kızı Cansu Özbay, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.
İzmir
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan ile voleybolda 3. kez dünya şampiyonu olan Vakıfbank
'ın oyuncusu kızı Cansu Özbay
, Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
'ı ziyaret etti.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Hotar kendisine milli formasını hediye eden Özbay'ı kutlayarak onunla gurur duyduklarını dile getirdi.
Hotar, "İzmirimizden böyle değerli bir sporcunun çıkması bize ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Cansu ile gurur duyuyoruz, elde ettiği başarılarının yeni sporcuların yetişmesine esin kaynağı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cansu Özbay da başarısında ailesi ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının büyük payı olduğunu belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:20 Kaynak: AA
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak