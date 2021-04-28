Deutsche Bank'tan 2014'ten bu yana en yüksek çeyreklik net kar - Son Dakika

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yatırım bankacılığı birimindeki kazanç ve yeniden yapılanma programının etkisiyle bu yılın ilk 3 ayında 908 milyon avro ile 2014'ten bu yana çeyreklik bazdaki en yüksek net kara ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Deutsche Bank, bu yılın ilk çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 600 milyon avroluk beklentiye karşın 908 milyon avro net kar elde etti.

Söz konusu rakam, 2014'ten bu yana en yüksek çeyreklik net kar olarak kayıtlara geçerken, Deutsche Bank grubunun ilk çeyrekteki net geliri de 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7,2 milyar avroya ulaştı.

Deutsche Bank'ta yatırım bankacılığı biriminin geliri de ilk çeyrekte yüzde 32 artışla 3,1 milyar avroya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, ilk çeyrek sonuçlarının, Deutsche Bank'ın sürdürülebilir karlılık oluşturduğuna kanıt olduğunu belirterek, "Bu sonuçlar bize 2022 hedeflerimize ulaşacağımıza dair güven veriyor." ifadesini kullandı.

Deutsche Bank, yatırım bankacılığı birimindeki güçlü kazançların etkisiyle geçen yıl 2014'ten beri yıllık bazda ilk kez kar açıklamıştı. Banka, 2020'de piyasalardaki yaklaşık 200 milyon avroluk zarar beklentisine karşın 113 milyon avro net kar elde etmişti.

Deutsche Bank, Temmuz 2019'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.