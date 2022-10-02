DEV EKRANDA ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY COŞKUSU - Son Dakika
Üye Girişi

DEV EKRANDA ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY COŞKUSU

02.10.2022 11:52

ADANA Demirspor-Galatasaray maçına gidemeyen taraftarlar, Merkez Park'ta kurulan dev ekrandan maçı izleyerek stadyum coşkusu yaşadı.

ADANA Demirspor- Galatasaray maçına gidemeyen taraftarlar, Merkez Park'ta kurulan dev ekrandan maçı izleyerek stadyum coşkusu yaşadı.

Dün akşam oynanan Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasında Yeni Adana Stadyumu tıklım tıklım dolarken, bilet bulamayan Adana Demirspor sevdalılarının imdadına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yetişti. Merkez Park Amfi Tiyatro'da kurulan dev ekranda maçın canlı yayını gerçekleştirildi. Her yaştan binlerce Adana Demirspor taraftarı Merkez Park Amfi Tiyatro'yu doldurup maçı seyretti. Taraftarlar, gidemedikleri karşılaşmanın heyecanını adeta stadyumdaymış gibi hissetti. Karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşayan Adana Demirspor taraftarları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunması da dikkat çekti.

Karşılaşma, 0-0 son buldu. (DHA)

YORUMLAR
500
Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından - Okan Buruk Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından - Okan Buruk
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Zeydan Karalar, Galatasaray, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEV EKRANDA ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY COŞKUSU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:39 Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!
17:37 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:49:38. #1.12#
SON DAKİKA: DEV EKRANDA ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY COŞKUSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement