Dün akşam oynanan Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasında Yeni Adana Stadyumu tıklım tıklım dolarken, bilet bulamayan Adana Demirspor sevdalılarının imdadına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yetişti. Merkez Park Amfi Tiyatro'da kurulan dev ekranda maçın canlı yayını gerçekleştirildi. Her yaştan binlerce Adana Demirspor taraftarı Merkez Park Amfi Tiyatro'yu doldurup maçı seyretti. Taraftarlar, gidemedikleri karşılaşmanın heyecanını adeta stadyumdaymış gibi hissetti. Karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşayan Adana Demirspor taraftarları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunması da dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DEV EKRANDA ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY COŞKUSU - Son Dakika

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