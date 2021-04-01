Dev kruvaziyer gemilerin Venedik lagününe girişi yasaklandı - Son Dakika

İtalyan hükümeti büyük yolcu gemilerinin Venedik lagününe girişine yasak getirdi.

İtalya'da kanallarıyla ünlü Venedik kentine yönelik yeni bir karar alındı. Mario Draghi başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Venedik'i çevreleyen lagüne kruvaziyer gemilerinin girişini durduran yasa tasarısını onayladı. Kültür Bakanı Dario Franceschini söz konusu kararı, "Yıllardır beklenen ve doğru bir karar" şeklinde nitelendirdi. Alınan karar kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) tavsiyesi de göz önüne bulundurularak dev gemilerin lagün dışına yanaşması için bir liman inşa edilecek.

Venedik kanalları ve San Marco Meydanı, kruvaziyer gemilerde yolculuk yapan turistlerin gözdesi olurken, şehir sakinleri gemilerin geçişi sırasında yaşanan kazalar ve riskler nedeniyle geçişlerin yasaklanmasını talep ediyordu. - ROMA