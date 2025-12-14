Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım

Dev proje devam ediyor! Samsun\'a 3,2 milyar liralık yatırım
14.12.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 1,7 milyar TL maliyetli içme suyu arıtma tesisi ile 1,5 milyar TL'lik atık su arıtma tesisinin yapımı devam ediyor. Dev yatırımla kentin uzun yıllar boyunca içme ve atık su sorunu çözülecek.

Samsun'da il geneline içme suyu hizmeti sağlayan Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi, şu anda Samsun'un ihtiyacını karşılayabilecek sınırda kapasitede hizmet veriyor. SBB, artacak ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 1,7 milyar TL'lik yatırımla günde 200 bin m3 içme suyu arıtma kapasitesine sahip yeni bir tesisin yapımına başladı. Başkan Halit Doğan, hem içme suyu hem de atık su alanında yeni tesislerin faaliyete geçmesiyle Samsun'da uzun yıllar boyunca içme ve atık su sorununun çözüleceğini vurguladı.

"1.7 MİLYAR TL'LİK İÇME SUYU YATIRIMI YAPIYORUZ"

Günlük 200 bin m3 kapasiteli çalışacak içme suyu arıtma tesisinin yapımına başlandığını dile getiren Başkan Halit Doğan, "Samsun içme suyu kapasitesi olarak günlük 200 bin m3 içme suyu tüketen bir şehir. Mevcuttaki içme suyu arıtma tesisimiz 200 bin m3 kapasiteli çalışıyor. Tesisimiz, sınırda çalışıyor. Yanına 200 bin m3 içme suyu arıtma tesisi yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 1,7 milyar TL'lik bir yatırım yapıyoruz. SASKİ'nin tüm depolarını buraya taşıyacağız. 2027 yılının Mart ayında yeni içme suyu tesisimizi de faaliyete geçirmiş olacağız. Samsun'un gelecek 50 yılındaki sorunlarını önlemek adına özverili bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım

"ATIK SU ARITMA TESİSİMİZ 1,5 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK"

Atık su arıtma tesisleri hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Atık su arıtma tesisimiz de 1,5 milyar TL'ye mal olacak. Atakum Atık Su Kolektör Hattı'ndan başlayarak Tekkeköy'deki Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'na kadar gideceğiz. Yazın buralardaki borulama işlemini bitirdik. 1600 mm'lik yeni borular döşedik ve kapasiteyi iki katına artırdık. 17 ilçemizde arıtma tesislerimizin hepsi de faal durumda. Tamamen hem atık hem de içme suyunu arıtır durumdayız. Yıl sonuna kadar 1 milyon metrelik bir içme suyu hattını döşemiş olacağız. Şu anda 855 bin metredeyiz. Hem abone bağlantıları hem de depo üretimleriyle Samsun'un içme suyu kalitesini yukarı doğru çıkartmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım

Öte yandan, SASKİ içme suyu yatırımları kapsamında 2025 yılı ilk 11 ayda 854 bin 090 metre içme suyu hattı, 6 bin 465 adet abone bağlantısı ve 117 adet içme suyu deposu oluşturdu.

Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım
Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Samsun, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları zehirleyeceklerdi 2 ton ürün imha edildi Çocukları zehirleyeceklerdi! 2 ton ürün imha edildi
Masaj salonunda iğrenç tuzak Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti
Güllü ve kızının yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı O hareketler gözlerden kaçmadı Güllü ve kızının yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! O hareketler gözlerden kaçmadı
İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme Son kararı kulüp verecek İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme! Son kararı kulüp verecek
Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe’den Sörloth bombası Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi Kilosunu 700 bin liraya satıyor 100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

18:28
Berke Özer’e Premier Lig’den dev talip
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip
17:51
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
17:35
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
17:26
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’daki görevini bırakıyor
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevini bırakıyor
16:01
Ünlü gazeteciyi arayıp “Ben Yeşil“ demişti Kim olduğu açıklandı
Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
15:57
Avustralya’daki saldırıyla ilgili kan donduran detay Arabadan çok sayıda bomba çıktı
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı
15:53
“Dünyanın en iyi 100 çorbası“ listesinde Türk lezzeti ikinci sırada Ne mercimek ne kelle paça
"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça
15:21
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor
15:05
İsrail’den bir açıklama daha Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi
14:51
’’Eşime neden baktın’’ dedi, bıçaklanarak öldürüldü Kahreden detay
''Eşime neden baktın?'' dedi, bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2025 18:39:58. #7.12#
SON DAKİKA: Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.