Son Dakika Haberleri: Dev transatlantik yolcu gemisi 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda
Son Dakika Güncel Dev transatlantik yolcu gemisi 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

Dev transatlantik yolcu gemisi 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası İlçesi 3 yıl aradan sonra dünyanın en büyük kruvaziyer gemisini ağırladı.

Dev transatlantik yolcu gemisi 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası İlçesi 3 yıl aradan sonra dünyanın en büyük kruvaziyer gemisini ağırladı.


Kuşadası Ege Port limanına Royal Caribbean Cruises firmasına ait olan Bahama Bayraklı Jewel Of The Seas son seferini 2016 eylül ayında gerçekleştirmişti.


Sabah saatlerinde Kuşadası Lİmanı'na yanaşan dev yolcu gemisinden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcunun bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı, tur programına katılmayan yolcular ve 850 personel, ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.


Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Royal Caribbean Cruises firmasına ait olan Bahama Bayraklı Jewel Of The Seas 3 yıl aradan sonra ilk seferini gerçekleştirdi. Çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu ve 850 personeli ile Kuşadası Ege Port limanına yanaşan Jewel Of The Seas isimli gemi ikinci seferini de önümüzdeki günlerden gerçekleştirecek. Bu seferin, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar sefer programına dahil ettiğini göstermesi bakımından bizler açısından önemli bir sembol değeri bulunmaktadır. Nitekim Royal Caribbean Cruises firması, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken 2020 itibarıyla sefer sayısının 44'e çıkarmıştır "dedi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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