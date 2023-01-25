DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

25.01.2023 16:38
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yarın yapılacak altılı masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini belirterek, toplantıya aday önerisiyle gitmeyeceklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yarın yapılacak altılı masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini belirterek, toplantıya aday önerisiyle gitmeyeceklerini söyledi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Partisinin 22 eylem planını tamamladığını ve tüm çalışmaları bir araya getirerek bir kitap oluşturduklarını belirten Babacan, 15 Ocak'ta düzenledikleri programda eylem planlarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

"Bu 22 eylem planı aynı anda uygulandığında bu ülke ayağa kalkacaktır ve koşmaya başlayacaktır, kanatlanıp uçacaktır." diyen Babacan, kitabı tüm siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdiklerini ifade etti.

Babacan, esnaf bir ailenin evladı olduğunu, çocuk bezi, ev tekstili satmanın utanılacak bir şey olmadığını belirterek, ilkokul yıllarında Çıkrıkçılar yokuşundaki dükkanlarında çalıştığını söyledi.

"ABD'den dönünce ticarete geri döndüm. Çalışanlarımıza, ailemize helal parayla ekmek kapısı olmuş iş yerimizde çalışmaya devam ettik. Bundan şeref duyarım." diyen Babacan, siyaseti meslek değil görev olarak gördüğünü kaydetti.

Babacan, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "İktidarı, tereyağından kıl çeker gibi değiştireceğiz. Endişeye mahal yok. Hemen ardından derhal sorunları çözmek için kolları sıvayacağız. Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca göreceğiz ki, seçimin yıldızı DEVA Partisi, altılı masanın ortak adayı da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilmiş." diye konuştu.

Ülkenin kaderinin herkesin elinde olduğunu belirten Babacan, vatandaşların oylarını mutlaka kullanmaları gerektiğini söyledi.

"Bir sistem ve usul tartışması hazırlığı içinde altılı masaya oturacağız"

Babacan, "Altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı önerisinde bulunacak mısınız? Bu isim masadan mı, dışarıdan bir isim mi olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarınki altılı masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanlardan isim öneren, bazı isimlerle ilgili istişare yapmak isteyenler olursa, kuşkusuz o istişare içinde biz de oluruz ama biz yarın altılı masaya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz. Bir sistem ve usul tartışması hazırlığı içinde altılı masaya oturacağız."

"HDP'nin kapatılması durumunda bazı isimlerin DEVA Partisi'nden aday olacağı" iddialarının sorulması üzerine Babacan, böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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