DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Şırnak kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Anayasal sınırlar içerisinde düşüncesini ifade etmesi herkesin en temel hakkı. Elbette ifade sahipleri, sözlerinin nereye varacağını hesaplamak, bunları ölçmekle de sorumludur." dedi.

Şırnak Kapalı Spor Salonunda düzenlenen partisinin 1. Olağan İl Kongresinde bir konuşma yapan Babacan, ülkenin her yerinde aynı sıcaklığı hissettiklerini, umut, güler yüz ve mutlulukla karşılandıklarını söyledi.

" Türkiye'nin demokrasi ve atılama ihtiyacı var. Türkiye'nin DEVA Partisi'ne ihtiyacı var." diyen Babacan, DEVA Partisi'nin zorlu bir süreçte kurulduğunu belirtti.

Babacan, "Demokrasiye sahip çıkmak adına bu yola koyulduk. 15 Temmuz 2016'da demokrasiye kast edilerek Meclis bombalandı. Bu darbe girişiminde 251 şehit verildi. Tüm şehitleri saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Bazı emekli amirallerin açıklamasına değinen Babacan, "Anayasal sınırlar içerisinde düşüncesini ifade etmesi herkesin en temel hakkı. Elbette ifade sahipleri, sözlerinin nereye varacağını hesaplamak, bunları ölçmekle de sorumludur. Bunlar tecrübesiz insanlar değil. Bu insanların rastgele, hesapsız ve kitapsız konuşması, açıklama yapması ve hareket etmesi de düşünülemez." diye konuştu.

Tek listeyle yapılan seçimde partinin il başkanlığına Guhdar Zeyrek getirildi.

Babacan kongrenin ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.