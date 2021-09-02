DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler - Son Dakika

MetroPoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son anket sonuçlarını paylaştı. Ağustos 2021 Türkiye'nin Nabzı araştırmasında en dikkat çeken parti DEVA Partisi oldu. Önceki anketlerde oy oranları 4 puana kadar çıkan DEVA Partisi'nin 0,7 ve 1 aralığında oy alması siyaset otoritelerini şaşırttı. CHP'den ayrılan Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin de DEVA Partisi'ni geride bıraktığı görüldü.

KARARSIZ VE PROTESTO OYLAR DAĞITILMADI

Araştırmaya göre, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, AK Parti'nin yüzde 25.4, CHP'nin yüzde 18.5, İYİ Parti'nin yüzde 11.5, HDP'nin yüzde 9.8, MHP'nin yüzde 8.9, Saadet Partisi, DEVA ve Memleket Partisi'nin ise yaklaşık yüzde 1 oy desteği aldığı görüldü.