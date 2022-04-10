Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu

10.04.2022 10:31

Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gözlüçayır köyünde bulunan Ekirek Şelalesi heybetli akışı ve güzelliğiyle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gözlüçayır köyünde bulunan Ekirek Şelalesi heybetli akışı ve güzelliğiyle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Çemişgezek ilçesinde, Bazalt türü olduğu tahmin edilen devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan ve karların erimesiyle coşkusunu arttıran Ekirek Şelalesi, bölgedeki illerden gelen günübirlik misafirlerini ağırlıyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Gözlüçayır Köyü içinde yaklaşık 60 metre yükseklikte akan Ekirek Şelalesi, hem aktığı kayanın yapısı, hem de heybetiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde Tunceli'nin yanı sıra, Elazığ, Malatya, Erzincan, Diyarbakır gibi çevre illerden de gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak merkezi haline gelen şelaleye, son yıllarda ilginin daha da çok arttığı belirtiliyor.

Şelaleyi görmek için köylerini çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini aktaran yöre sakinlerinden Ali Enver Yıldırım, "Köyümüzün eski ismi Ekirek, yeni ismi ise Gözlüçayır. Köyümüz doğasıyla, sularıyla ve yeşilliğiyle güzel olan bir yer. Köyümüzün ilgi odağı olan bir şelalesi var. Yaklaşık 60 - 70 metre yükseklikten akan ve debisi çok yüksek olan bir şelale. Özellikle ilkbaharda çok akıyor. Buraya gelen misafirlerimiz oluyor. Erzincan'dan, Erzurum'dan, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan gelip burada şelaleyi görüp doğa yürüyüşü yapan insanlarımız var. Köyümüzde yaban hayatı da ön planda. Buraya gelen doğa fotoğrafçıları yaban hayatını da görüyor ve görüntülüyorlar. Köyümüze herkesi bekleriz. Gelip bu güzelliği görmelerini isteriz. Bu yeşilliği, bu doğayı, şelalemizi görmelerini isteriz" dedi.

Şelaleyi yakınlarıyla görmeye gelen Tuğrul Gökalp, "Bu gün Çemişgezek ilçemizin Gözlüçayır Köyü'ne geldik. Gözlüçayır Şelalesi'nde birçok fotoğraf çektik. Doğa yürüyüşü yaptık. Gerçekten harika bir doğal güzelliğe sahip olan köyü daha önceden biliyorduk. Gelip görmek bu gün nasip oldu. Gelip gördüğümüze değdi" diye konuştu.

Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu - Son Dakika


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