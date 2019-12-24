Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı

5 saat önce

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı, System.String[]

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu sözleşme törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye yetkilileri ve işçiler katıldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, çalışmalarındaki başarının personelin gayretine bağlı olduğunu belirterek, sözleşmenin, personelin motivasyonunu artıracağını vurguladı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de "İmza altına aldığımız sözleşmemiz 2 yılı kapsamaktadır. Yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 16, ikinci yıl ise yüzde 10 maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Bu vesile ile başta belediye başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Develi Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerinin sosyal hakları, çalışma şartları ve uygulanacak zamları kapsıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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