Develi'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Develi'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı


Alınan bilgiye göre Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi girişinde yaşanan kazada 38 BT 574 plakalı otomobil ile 16 V 1338 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 BT 574 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi.


Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Develi'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:50 Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:59:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Develi'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]