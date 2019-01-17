Son Dakika Haberleri: Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun Acı Günü

Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun Acı Günü

1 saat önce

Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun babası Ali Doğu son yolculuğuna uğurlandı.

Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun Acı Günü, System.String[]
Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun babası Ali Doğu son yolculuğuna uğurlandı.

Bir kaç gündür yoğun bakımda yatan Ali Doğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Doğu'nun cenaze namazı Develi Çarşı Camiinde kılındı. Cenaze namazına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, İlçe Başkanı Murat Doğu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Doğu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Fenese Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Ali Doğu, Develi, Güncel
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