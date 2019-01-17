Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun Acı Günü
1 saat önce
Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun babası Ali Doğu son yolculuğuna uğurlandı.
Develi
Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Doğu'nun babası Ali Doğu
son yolculuğuna uğurlandı.
Bir kaç gündür yoğun bakımda yatan Ali Doğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Doğu'nun cenaze namazı Develi Çarşı Camiinde kılındı. Cenaze namazına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, Ülkü Ocakları Kayseri
İl Başkanı Volkan Çolak
, İlçe Başkanı Murat Doğu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ali Doğu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Fenese Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
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