Real Madrid uzatmalarda yarı finalde - Son Dakika
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Real Madrid uzatmalarda yarı finalde

13.04.2022 09:37
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Chelsea'ye uzatmalarda 3-2 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Chelsea'ye uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. Real Madrid, ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında İngiliz ekibi Chelsea ile karşı karşıya geldi. İlk maçta sahasında 3-1'lik mağlubiyet alan İngilizler, deplasmandaki müsabakaya golle başladı. 15. dakikada Mount ile öne geçen Chelsea, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarının başlarında ise Rüdiger skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 75'te de Timo Werner, rakip fileleri havalandırarak Ada ekibinde farkı 3'e çıkaran golü attı. Dakikalar 80'i gösterirken Real Madrid'in ilk golünü Rodrygo atarak skoru 3-1'e taşıdı. 90 dakika 3-1'lik skorla tamamlanarak karşılaşma 15 dakikalık uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinin 96. dakikasında ilk maçın yıldızı Karim Benzema sahneye çıkarak, mücadeleyi 3-2'ye getirdi. İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, 3-2'lik mağlubiyet almasına rağmen yarı finale yükselen takım oldu.

YARI FİNALDE İKİ İSPANYOL EKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda oynanan iki karşılaşmanın ardından yarı finale iki İspanyol takımı çıktı. Tamamlanan müsabakaların ardından Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan Villareal yarı finale yükselen takım olurken, Real Madrid ise 3-1'lik galibiyetin rövanşında 3-2 mağlup olarak tur atlayan taraf oldu. İki yarı finalist ise yarın akşam oynanacak Atletico Madrid - Manchester City ve Liverpool - Benfica müsabakalarının ardından belirlenecek.

(İHA)

Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde
Real Madrid uzatmalarda yarı finalde

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Kaynak: İHA

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