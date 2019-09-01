'Devlet Ana' 738. kez anıldı

Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde 738. kez dualarla yad edildi.

KÜTAHYA - Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde 738. kez dualarla yad edildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya milletvekilleri ve diğer protokol mensuplarının Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etmesi ile başlayan anma programı tören alanında devam etti.

Tören alanında Kur'an tilaveti sonrası Kütahya Valisi Ömer Toraman günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Vali Toraman, "Hepimizin üzerinde hakkı bulunan Hayme Anamızın manevi huzurundayız. Domaniç'ten tarihe yön veren. Türklüğe ve İslam'a yol açan, aynı zamanda bu topraklarda güneş gibi parlayan, mübarek yüzlü, dualı dili ve hikmetli sözleri ile Hayme Anamız vardı. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e açtığı kapıdan akın akın Anadolu'ya giren, Kızıl Elmasını arayan ecdadımız Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlemiştir. Kayı boyunun Hayme Ananın önderliğinde Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak tutmasıyla, küçük bir beylikten, bir cihan imparatorluğuna uzanan sürecin köklü bir medeniyetin ilk adımları atılmıştır. Bu şenlikler, tarihimizi daha iyi anlamak tarih bilincimizi güçlendirmek ve geleceğe ilişkin değerlendirme yapmak için bizlere bir fırsat sunmaktadır. Bugün bu vesile ile ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa sahip çıkacağımızı ve gelecek nesillere aktaracağımızı, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç ile ülkemizi huzur ve refah içerisinde geleceğe taşıyacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Etkinlikte, Folklor gösterileri, Mehteran gösterileri, Kılıç Kalkan Gösterileri, Atlı Okçuluk gösterileri etkinlikler sonrası Söğüt'e temsili göç yürüyüşü yapıldı.