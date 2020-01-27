Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda... - Son Dakika
Son Dakika Politika Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda... - Son Dakika

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda...

6 saat önce

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda..., System.String[]

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.


Milli Savunma Komisyonu Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.


Kanun Teklifi ile cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları eşlerinin vefatında, vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi imkanı getiriliyor. - ANKARA

Milli Savunma Komisyonu, Devlet Mezarlığı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak... Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]