19'uncu Bodrum Bale Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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19'uncu Bodrum Bale Festivali'ne yoğun ilgi

07.08.2022 13:48
19'uncu Bodrum Bale Festivali'ne yoğun ilgi

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 'Bodrum Bale Festivali' 19'uncu kez sanatseverlerle buluştu.

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 'Bodrum Bale Festivali' 19'uncu kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde yapılan etkinliğe yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 19'uncu Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu'nun Flamenko gösterisi 'Carmen' ile başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yapılan açılış temsilini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi.

'DANS SANATI İNSANLIĞIN VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTUR'Festivalin açılışında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Bedensel olanakların sonsuz yaratıcılık ve müzikle birleştiğinde ortaya çıkan dans sanatı insanlığın vazgeçilmezi olmuştur. Tarih ve turizm iç içe geçtiği gözde beldemiz Bodrum'a yakışır güzellikteki bale festivalimiz her yıl olduğu gibi bu yılda siz değerli izleyicilerimizin ilgisiyle karşılaşıyor. 19'uncusunu gerçekleştireceğimiz Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde yine birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancı içerisindeyiz. İspanya'dan Aida Gomez dans topluluğunun Carmen prodüksiyonuyla başlayacak festivalimizde baleden modern dansa uzanan çizgideki programımızla dans sanatının güzelliğini ve evrensel gücünü hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerince dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilen ve seyirciden büyük beğeni alan eserlerin yanı sıra yabancı konuk topluluğun sahneleyeceği eserin de içinde bulunduğu yedi temsil sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) 19 Ağustos'ta sahneleyeceği 'Güldestan' eseri ile festivalin kapanışı yapılacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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