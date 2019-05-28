Son Dakika Haberleri: Devrekli muhtar polis oğlunun nikahını kıydı
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Devrekli muhtar polis oğlunun nikahını kıydı

1 saat önce

Devrekli muhtar komiser yardımcısı olan oğlunun nikahını kıydı.

Devrekli muhtar polis oğlunun nikahını kıydı, System.String[]
Devrekli muhtar komiser yardımcısı olan oğlunun nikahını kıydı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Çağlar Köyü Muhtarı Mehmet Kuşçu Ankara'da komiser Yardımcısı olarak görev yapan oğlu Muhammet Kuşçu'nun nikahını kıydı. Öğretmen olan Gül Name Bıyıklı ile hayatını birleştiren oğlu Mehmet Kuşçu'nun nikahını kıymaktan duyduğu mutluluğu belirten Muhtar Mehmet Kuşçu, "Bundan iki yıl evvelde kızımın nikahını kıymıştım yapılan seçimlerde tekrar köy muhtarı seçilince oğlumun nikahını da kıymak yine bana nasip oldu bu mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil çok mutluyum" dedi.

Babaları tarafından kıyılan nikahtan çok mutlu olduklarını belirten Gül Name Bıyıklı ve Muhammet Kuşçu çifti, " Baba muhtar olunca nikahı da kıymak kendisine düştü farklı bir duygu babadan evlilik cüzdanını teslim almak" diye konuştular - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:10 Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel
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