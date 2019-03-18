Devrilen Beton Kamyonu Altında Can Verdi
1 saat önce
ISPARTA'da beton dökümü sırasında yan yatan, tonlarca ağırlıktaki beton pompası kamyonunun altında kalan 53 yaşındaki Mustafa Yaldız hayatını kaybetti.
ISPARTA'da beton dökümü sırasında yan yatan, tonlarca ağırlıktaki beton pompası kamyonunun altında kalan 53 yaşındaki Mustafa Yaldız hayatını kaybetti.
Olay, cumartesi günü saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli
Köyü'nde meydana geldi. Köyde Mustafa Yaldız'a ait inşaat halindeki soğuk hava deposuna beton dökümü yapan beton pompası kamyonunun yere sabitlenen hidrolik ayaklarından biri bilinmeyen bir nedenle kırıldı. Beton dökülen hortumu taşıyan ve katlanıp açılabilen demir parçanın ağırlığının etkisiyle araç yan yattı. Bu sırada aracın yanında duran Mustafa Yaldız, tonlarca ağırlığın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
ve 112 ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa Yaldız, sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Mustafa Yaldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaldız, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:38 Kaynak: DHA
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