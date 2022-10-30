Düzce'de feci kaza! Küçük kızın kopan parmaklarını bulmak için seferber oldular - Son Dakika
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Düzce'de feci kaza! Küçük kızın kopan parmaklarını bulmak için seferber oldular

30.10.2022 21:46

Düzce'de içinde baba ve çocuklarının olduğu kamyon, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü baba ile 2 çocuğu yaralandı. Vatandaşlar olay yerinde ve kamyonda uzun bir süre 3 buçuk yaşındaki kızın kopan parmak ucunu aradı. Kopan parmak ucu bulunamayınca küçük kız, ambulans ile hastaneye götürüldü.

Düzce ile Yığılca İlçesini bağlayan yolda İbrahim K.'nın kullandığı çimento sülosu yüklü kamyon virajı alamayarak savruldu ve yol kenarına devrildi.

BABA VE 3 BUÇUK YAŞINDAKİ KIZI YARALANDI

O sırada babaları ile birlikte yolculuk yapan 11 yaşındaki N.K. ile 3 buçuk yaşındaki Z.N.K. devrilen kamyonda yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü baba İbrahim K. ile çocukları N.K. ve Z.N.K. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

KÜÇÜK KIZIN KOPAN PARMAĞI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kazada şoför mahallinde bulunan 3 buçuk yaşındaki Z.N.K.'nin ayak serçe parmak ucu koptu. Sağlık ekiplerinin fark etmesi üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar, küçük kızın kopan parmak ucunu bulmak için seferber oldu.

BULUNAMADI

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri ve vatandaşlar küçük kızın parmak ucunu bulabilmek için uzun süre kamyonu ve kaza yerini aradılar. Kopan parmak ucu bulunamayınca küçük kız, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Düzce, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de feci kaza! Küçük kızın kopan parmaklarını bulmak için seferber oldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de feci kaza! Küçük kızın kopan parmaklarını bulmak için seferber oldular - Son Dakika
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