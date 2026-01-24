Devrilen Sobadan Yaralanan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Devrilen Sobadan Yaralanan Çocuk Kurtarıldı

24.01.2026 13:54
Siirt'te devrilen soba sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk, iş makinesiyle sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen soba sonucu kolundan yaralanan 10 yaşındaki çocuk, iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde sobanın devrilmesi sonucu Yalçın Akburak (10), sağ kolundan yaralandı. Olayın ardından harekete geçen İl Özel İdare ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle ulaşılamayan köyde yaklaşık 6 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde küçük çocuk, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve ambulansa teslim edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
