Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen soba sonucu kolundan yaralanan 10 yaşındaki çocuk, iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.
Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde sobanın devrilmesi sonucu Yalçın Akburak (10), sağ kolundan yaralandı. Olayın ardından harekete geçen İl Özel İdare ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle ulaşılamayan köyde yaklaşık 6 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde küçük çocuk, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve ambulansa teslim edildi. - SİİRT
Son Dakika › Yerel › Devrilen Sobadan Yaralanan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?