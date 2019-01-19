Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü

29 dakika önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde kullandığı traktörün arazide devrilmesiyle altında kalan Özcan Kırem (33) yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde kullandığı traktörün arazide devrilmesiyle altında kalan Özcan Kırem (33) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adnan Menderes Barajı yakınlarında meydana geldi. Bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özcan Kırem, hafta sonu tatilinde kendilerine ait arazide çalışmak için traktörüyle yola çıktı. Traktör, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kırem, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kırem'in öldüğünü belirledi. Özcan Kırem'in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:17 Kaynak: DHA

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