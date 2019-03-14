Dha Dış - Al-Aiban'dan 'Kaşıkçı Cinayeti' Açıklaması
22 dakika önce
– Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al-Aiban, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.
– Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al-Aiban, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.
Al-Aiban konuşmasında, Kaşıkçı davasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığına değinerek, şu ana kadar Kaşıkçı davasıyla ilgili üç toplantının yapıldığını ve Suudi Arabistan'ın cinayet dosyasının uluslararası boyuta taşınmasını reddettiğini belirtti.
Al-Aiban, uluslararası medyada yer alan, Suudi Arabistan'da gizli gözaltı merkezlerinin bulunduğuna dair iddiaları da reddederek, BM önerilerinin Suudi Arabistan yasalarına aykırı olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:52 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin Arap Takımına Sattığı Giuliano, Göz Dolduruyor
Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi