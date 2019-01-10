Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarındaki Grev, 600'ün Üzerinde Uçuşun İptaline Neden Oldu

Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarındaki Grev, 600'ün Üzerinde Uçuşun İptaline Neden Oldu

1 saat önce

Dha DIŞ - Almanya'da havalimanlarındaki grev, 600'ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu(Tür: Dış)

Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarındaki Grev, 600'ün Üzerinde Uçuşun İptaline Neden Oldu, System.String[]
Dha DIŞ - Almanya'da havalimanlarındaki grev, 600'ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

Almanya, Güncel
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