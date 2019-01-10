Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarındaki Grev, 600'ün Üzerinde Uçuşun İptaline Neden Oldu
1 saat önce
Dha DIŞ - Almanya'da havalimanlarındaki grev, 600'ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Almanya
'da havalimanlarındaki grev, 600'ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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