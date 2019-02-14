Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü

Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü

1 saat önce

'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü, System.String[]
'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:03 Kaynak: DHA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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